“Samsung Gaat Ook Geen Opladers Meer Leveren Bij Budget-smartphones”

Samsung besloot eerder om zijn vlaggenschip-smartphones net als Apple te leveren zonder oplader in de doos. Volgens een nieuw lek wil de Zuid-Koreaanse fabrikant in de toekomst ook de goedkopere Galaxy A en Galaxy M-smartphones leveren zonder oplader.

Mensen die een high-end smartphone van Samsung kopen vinden in de doos geen oplader. Volgens Samsung is dit niet meer nodig, omdat bijna iedereen inmiddels wel een oplader in huis heeft liggen en dit beter is voor het milieu. Uiteraard zal kostenbesparing een andere reden zijn voor het weglaten van de oplader.

De kans is aanwezig dat mensen die een budget-smartphone kopen in de toekomst tegen hetzelfde probleem aanlopen. Volgens Twitteraar Yogesh Brar zullen nieuwe modellen van de Galaxy A- en M-serie namelijk ook geen opladers meer bevatten in de doos. Het is niet duidelijk of dit alleen in India of in alle landen het geval zal zijn.

Het is afwachten hoe consumenten gaan reageren op dit besluit, aangezien mensen die een Galaxy A- of Galaxy M-toestel kopen doorgaans minder geld te besteden hebben om ook nog een losse oplader aan te schaffen. Op dit moment gaat het echter nog om geruchten.

via [AW]