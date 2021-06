Motorola Moto G50 Nu In Nederland Te Koop

Er is een nieuwe budget-smartphone van Motorola verkrijgbaar in Nederland. De Motorola Moto G50 kost in Nederland 229 euro en heeft onder andere ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Motorola heeft de Moto G50 nog niet officieel in Nederland uitgebracht, maar via de grijze import is de smartphone nu bij verschillende winkels te koop. De Moto G50 beschikt over een 6,5-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 480-processor met 5G-ondersteuning, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een 5000 mAh accu die je met een maximale snelheid van 10W kunt opladen. Voorop vinden we een 13MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Moto G50 draait op Android 11 en is vooralsnog alleen verkrijgbaar in de kleur donkergrijs. Je kunt de smartphone onder andere kopen bij Belsimpel.

via [androidplanet]