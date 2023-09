Deze Xiaomi-, POCO- en Redmi-smartphones Ontvangen MIUI 15-update

Naar verwachting zal Xiaomi in november de MIUI 15-schil uitbrengen, die naar tientallen Xiaomi-, POCO- en Redmi-smartphones zal worden uitgerold. De bron XiaomiUI heeft een onofficiële lijst gedeeld van alle toestellen die vermoedelijk een MIUI 15-update ontvangen.

De onderstaande lijst is niet officieel, maar is gebaseerd op aannames en eerdere patronen. De bron XiaomiUI claimt dat de lijst voor 99 procent klopt. In totaal ontvangen 39 Xiaomi-smartphones, 16 POCO-smartphones en 28 Redmi-smartphones een MIUI 15-update. Daarnaast heeft de bron nog een paar toestellen toegevoegd waarvan de bron niet helemaal zeker is of ze een updates ontvangen.

Xiaomi

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Dichtheid

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11X

Xiaomi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 LE

POCO

POCO M6 Pro

POCO F5

POCO C55

POCO X5 Pro 5G

POCO F5 Pro

POCO X5 5G

POCO M5

POCO M5

POCO X4 GT

POCO F4

POCO M4 5G

POCO F4 GT

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO F3

POCO F3 GT

Redmi

Redmi Pad

Redmi Pad SE

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi 10 / Prime

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11E

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11R

Redmi K50 Pro

Redmi K40S

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime / 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro Verkenner

Redmi Note 12 Pro Snelheid

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R

Redmi Note 12 5G

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi K60

Redmi K60e

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Aan het einde van deze lijst heeft de bron nog zes toestellen toegevoegd waarvan het nog niet helemaal zeker is of ze wel of niet een MIUI 15-update ontvangen. Het gaat om de Xiaomi Mi 10S en de Redmi 10 / 2022 / Prime / 10C / Power.

