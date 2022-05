Qualcomm Introduceert High-end Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor

Qualcomm heeft zijn nieuwste high-end processor aangekondigd. De Snapdragon 8 Plus Gen 1 is sneller dan zijn voorganger en verbruikt een stuk minder energie. De fabrikant heeft naast de high-end chipset ook de nieuwe mid-range Snapdragon 7 Gen 1 aangekondigd.

Qualcomm heeft de opvolger van de Snapdragon 8 Gen 1, die onder andere aanwezig is in de Xiaomi 12 en de OnePlus 10 Pro, aangekondigd. De Snapdragon 8 Plus Gen 1 is zo’n 10 procent sneller dan zijn voorganger. Daarnaast verbruikt de chipset 30 procent minder energie, waardoor de accu van smartphones langer mee moet gaan. Qualcomm claimt dat je dankzij de nieuwe chipset zo’n 80 minuten langer video’s kunt streamen of een uur langer kunt gamen. Je kunt zelfs 17 uur langer naar muziek luisteren of 5,5 uur langer bellen.

We krijgen de Snapdragon 8 Plus Gen 1 later dit jaar te zien in de nieuwste vlaggenschip-smartphones. Zo zal Samsung de processor onder andere gebruiken in de Galaxy Z Fold 4 en de Z Flip 4. Deze opvouwbare smartphones zullen naar verwachting in augustus worden gepresenteerd. Ook merken als Xiaomi en OnePlus gaan de Snapdragon 8 Plus Gen 1 gebruiken.

Voor de mid-range smartphones heeft Qualcomm de Snapdragon 7 Gen 1 aangekondigd. Deze processor is de opvolger van de Snapdragon 778G Plus-chip. De nieuwe processer is tot 20 procent sneller en heeft ondersteuning voor drie 25MP camera’s of een enkele 200MP camera. Ook de Snapdragon 7 Gen 1 moet energiezuiniger zijn dan zijn voorganger. Xiaomi, Oppo en Honor hebben al aangegeven dat ze de Snapdragon 7 Gen 1 gaan gebruiken.