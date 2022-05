Deze Smartphones Brengt Nokia Binnenkort Uit

Nokia is volgens de geruchten van plan om de komende maanden meerdere smartphones op de markt te brengen. Tech-lekker NokiaPowerUser weet om welke toestellen het gaat.

Volgens de bron komt Nokia met een aantal nieuwe mid-rangers. Deze mid-range smartphones verschijnen op de markt onder de namen Nokia XR21 5G, Nokia X21 5G en Nokia X11 5G. Alle drie de smartphones beschikken over 5G-ondersteuning. De smartphones volgen de huidige Nokia XR20, Nokia X20 en Nokia X10 op.

De drie smartphones verschijnen volgens de bron in de tweede helft van 2022 op de markt. Naast de X-toestellen komt Nokia ook met een nieuwe smartphone voor in de G-serie. Het zou gaan om de G11 Plus die onder andere beschikt over een 50MP camera. Nokia lijkt zich ook dit jaar weer voornamelijk te focussen op de mid-range markt.

via [androidplanet]