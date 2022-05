Smartphones Met Android 13 Houden Meer Opslagruimte Over

Smartphones die draaien op Android 13 houden waarschijnlijk meer opslagruimte over dan smartphones met Android 12. Google zou namelijk het bestandssysteem Erofs willen verplichten. Android maakt momenteel nog voornamelijk gebruik van ext4.

Erofs staat voor Enhanced Read-Only File System en is niet alleen sneller dan ext4, maar bespaart ook meer ruimte ten opzichte van ext4. Alleen op de firmware kan dat volgens Esper al 800MB schelen. Google heeft zelf nog niet bevestigd dat het bedrijf Erofs gaat verplichten, maar dit bestandssysteem komt al verschillende keren voor in de Android-broncode. In de tussentijd werkt de fabrikant hard aan de ondersteuning van Erofs.

Onder andere OPPO en Xiaomi maken gebruik van Erofs. Huawei maakte als eerste gebruik van Erofs in Emui 9.1. Huawei claimde toen (in 2019) dat het bestandssysteem 20 procent sneller werkte dan ext4 en tot 2GB ruimte bespaarde.

via [tweakers]