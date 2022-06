WhatsApp Werkt Aan Optie Om Verwijderde Chats Terug Te Halen

Bij WhatsApp is het mogelijk om chats te verwijderen. Dit doe je bijvoorbeeld omdat je een gênante opmerking hebt geplaatst of een rare spelfout hebt gemaakt. WhatsApp werkt nu echter aan een manier om verwijderde chats terug te halen als je je snel bedenkt.

Wanneer je een chat hebt verwijderd kan de ontvanger het bericht niet lezen, maar ze zien wel staan dat je een bericht hebt weggehaald. In sommige gevallen zorgt dit voor nieuwsgierigheid of zelfs irritaties. Blijkbaar levert het teveel problemen op, want volgens WABetaInfo werkt WhatsApp nu aan de mogelijkheid om verwijderde berichten terug te halen.

Wanneer je in de testversie van WhatsApp een bericht voor jezelf hebt verwijderd krijg je vervolgens een pop-up te zien waarop de vraag staat of je het verwijderen ongedaan wil maken. Deze optie blijft slechts enkele seconden zichtbaar. Ook is deze optie vooralsnog niet van toepassing op berichten die je voor iedereen verwijdert.

Naast de optie om het verwijderen van een bericht ongedaan te maken werkt WhatsApp ook aan een optie om een verzonden berichten te wijzigen. Daarnaast zal het mogelijk worden om bestanden met een maximale grootte van 2GB te verzenden.

via [AW]