4 Essentiële Zaken Voor Je Tablet

Veel mensen hebben meerdere mobiele apparaten. Zo beschikken veel consumenten naast een smartphone ook over een tablet. Vaak verdelen we onze dagelijkse taken over deze twee apparaten, omdat sommige dingen nou eenmaal prettiger werken op een groter of kleiner scherm. Er zijn een aantal producten die je kunt kopen om je tabletervaring te verbeteren. Deze producten bespreken wij in dit artikel.

Tablet Standaard

Zoals we al schreven gebruiken we onze tablet doorgaans voor andere taken als onze smartphone. Zo gebruiken we de tablet bijvoorbeeld om op te werken, voor het schrijven van lange emails of het streamen van Netflix. Al deze taken nemen doorgaans veel tijd in beslag en daarom is het onhandig om de tablet tijdens deze handelingen vast te houden. Om optimaal te kunnen genieten raden wij een tablet standaard aan, waarmee je de tablet rechtop op tafel kunt zetten.

Met een tablet standaard transformeer je de tablet in iets wat meer wegheeft van een laptop of monitor, waarbij je de kijkhoek kunt aanpassen om niet alleen je handen vrij te houden, maar ook je zithouden te verbeteren. Gebruik jij je tablet vaak of lang achter elkaar? Dan is een tablet standaard een must-have.

Toetsenbord

Om de ervaring nog verder te verbeteren kun je een Bluetooth toetsenbord aanschaffen. Op deze manier maak je de transformatie naar “laptop ervaring” helemaal compleet. Sterker nog, tablets hebben zelfs ondersteuning voor een Bluetooth muis. Een tablet in combinatie met een tablet standaard, een toetsenbord en een muis is eigenlijk hetzelfde als een laptop, maar dan met een ander besturingssysteem.

Stylus

Maak jij veel notities of kun je goed tekenen? Dan is een stylus een accessoire die je niet kunt overslaan. Een stylus is een pen waarmee je veel preciezer het scherm van een tablet kunt bedienen. In sommige gevallen is de stylus ook drukgevoelig, wat wil zeggen dat de tablet kan voelen hoe hard je met de stylus op het scherm drukt. Net als bij pen en papier zal de dikte van de lijn hierop worden aangepast. Deze feature is vooral erg in trek bij illustrators die goed kunnen tekenen of mensen die veel met Photoshop bezig zijn.

Screenprotector

Het grote scherm van een tablet is de voornaamste reden om een tablet te kopen. Het is daarom belangrijk om zuinig om te gaan met dit scherm. Een groter oppervlak brengt namelijk ook meer risico op schade met zich mee. Je hoeft je tablet maar een keer te laten vallen of per ongeluk je sleutels samen met je tablet in een tas te stoppen om je kostbare tablet te beschadigen. Een ongelukje zit in een klein hoekje en daarom raden wij aan om een screenprotector te kopen. Een goede screenprotector valt niet op en zit niet in de weg, maar voorkomt wel krassen op het scherm. Ook is een screenprotector redelijk voordelig. Kortom, een screenprotector is slechts een kleine investering om een eventuele grote kostenpost te besparen.