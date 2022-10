Motorola Toont Smartphone Met Oprolbaar Scherm

Motorola heeft tijdens Lenovo’s Tech World 2022 een teaser gedeeld van een uitschuifbare/uitrolbare smartphone. Opgerold heeft de smartphone een OLED-scherm dat slechts 4-inch groot is, maar dit scherm kan worden uitgerold naar 6,5-inch.

De onderstaande animatie toont een smartphone waarbij het scherm van de onderkant naar boven uitrolt. Motorola lijkt de software te hebben aangepast om synchroon te lopen met het uitrollen van het scherm. Welke naam de smartphone meekrijgt weten we niet. Wel is duidelijk dat het nog gaat om een prototype en dat Motorola daarom ook nog geen releasedatum heeft bekendgemaakt.

We zien steeds meer vouwbare smartphones op de markt verschijnen, maar een oprolbare smartphone is relatief nieuw. Alleen de Zuid-Koreaanse fabrikant LG was klaar om een oprolbare smartphone op grote schaal te produceren, maar toen besloot LG om zich terug te trekken van de smartphonemarkt waardoor de LG Rollable nooit officieel is uitgebracht. Onlangs schreven we nog wel over een hands-on video waarin de LG Rollable te zien is. Daarnaast lijkt de fabrikant TCL te werken aan de TCL Fold ’n Roll. Dit is een smartphone waarbij het scherm zowel kan vouwen als rollen.

