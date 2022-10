Vivo Verdwijnt Na 3 Maanden Al Van Nederlandse Markt

Vivo is een merk dat al vele jaren succesvol is in Azië en sinds 27 juli van dit jaar ook actief is op de Nederlandse markt. Drie maanden na de Nederlandse introductie trekt de fabrikant zich echter alweer terug.

Vivo is een Chinese fabrikant die smartphones in alle prijsklassen uitbrengt. Met meer dan 400 miljoen gebruikers wereldwijd is Vivo een relatief grote speler, alhoewel de meeste gebruikers zich in Azië bevinden. Vivo wilde het aantal gebruikers verder uitbreiden door ook actief te zijn op de Europese markt, maar dit gaat niet volgens plan. Nog geen drie maanden na de officiële introductie van Vivo op de Nederlandse markt heeft de fabrikant aangegeven dat Vivo de Nederlandse activiteiten tijdelijk zal staken vanwege algemene economische onzekerheid. Vivo heeft de onderstaande statement gegeven.

Vivo is momenteel in heel Europa vertegenwoordigd en heeft de afgelopen jaren veel klanten en partners voor zich weten te winnen en een stabiele groei weten te realiseren. Sinds de betreding van de Europese markt, is Vivo haar topprioriteit duurzame groei die waarde creëert voor al hun klanten en partners. In overeenstemming met onze bedrijfsfilosofie ‘Benfen’ (Het juiste, juist doen) zet Vivo zich ook in om dit na te streven. In tijden van algemene economische onzekerheid betekent deze strategie het concentreren van onze inspanningen en het minimaliseren van de risico’s van verdere expansie. Daarom heeft Vivo besloten hun markttoetreding in Nederland voorlopig te pauzeren. Vivo Europe blijft de Nederlandse klanten bedienen op het gebied van after sales support en garantiereparaties.

Het is onduidelijk of de fabrikant van plan is om terug te keren naar de Nederlandse markt. Deze kans is wel aanwezig, aangezien Vivo het woord “pauzeren” gebruikt. Daarnaast heeft Vivo aangegeven dat Nederlandse klanten wel kunnen rekenen op ondersteuning op het gebied van aftersales en reparaties die onder de garantie vallen.

