Hands-on Video Toont Nooit Uitgebrachte Oprolbare LG Smartphone

LG is niet meer actief op de smartphone-markt, maar vlak voordat de fabrikant een einde maakte aan zijn smartphonedivisie werkte LG aan een oprolbare smartphone. De LG Rollable was zelfs bijna klaar voor een officiële lancering, maar uiteindelijk heeft deze lancering nooit plaatsgevonden. Best jammer, want zoals we in de onderstaande hands-on video kunnen zien is de LG Rollable een interessant toestel.

We zien steeds meer opvouwbare smartphones op de markt verschijnen, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant LG dacht al aan de volgende stap, namelijk een smartphone met een oprolbaar scherm. Het resultaat is de LG Rollable. In de onderstaande video zien we een unboxing en hands-on video van de smartphone. Met een simpele veegbeweging kan het 6,8-inch scherm uitgerold worden tot een 7,4-inch scherm met een vierkant tabletachtig formaat. Als je het ons vraagt is er zeker een markt voor een dergelijke smartphone.

De LG Rollable heeft een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4800mAh accu, een 64MP hoofdcamera en een 12MP groothoeklens. Wanneer het oprolbare scherm niet is uitgerold is een gedeelte van het scherm te zien aan de achterkant van de smartphone. Hierop worden een aantal widgets getoond. Wat voor adviesprijs LG in gedachten had is niet duidelijk.

We zijn benieuwd wanneer andere fabrikanten een oprolbare smartphone op de markt zullen brengen.

via [hardware.info]