“Foto’s Van Moto E7 Plus Gelekt”

Motorola werkt aan de Moto E7-serie, die onder andere bestaat uit de reguliere Moto E7 en de Moto E7 Plus. Deze laatste zou nu te zien zijn op gelekte foto’s, waardoor we nu meer weten over hoe de smartphone er uit komt te zien.

Eerder deze maand zagen we al de eerste foto’s van de Moto E7, maar nu zijn ook foto’s uitgelekt van de Moto E7 Plus. We zien dat de opvolger van de Moto E6 Plus onder andere beschikt over een dual-camera, een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een glanzende behuizing van plastic. De selfie-camera lijkt te zijn verwerkt in een notch in het scherm en het opladen van de accu gaat via de USB-C poort.

Een lijst met specificaties hebben we nog niet. Zodra de specificaties uitlekken of Motorola de Moto E7-serie officieel introduceert zullen wij alle details met jullie delen.

