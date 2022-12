“Eerste Details Van Samsung Galaxy S22 FE Opgedoken”

Volgens eerdere berichten zou Samsung niet meer van plan zijn om de Galaxy S22 FE uit te brengen, maar nu deelt een bron in eens de eerste details van de smartphone. Zou Samsung dan toch van plan zijn om de Fan Edition van de Galaxy S22 te introduceren?

Momenteel bestaan de Galaxy S22-serie uit drie modellen. Namelijk de reguliere Galaxy S22, de S22+ en de S22 Ultra. Als we het laatste gerucht mogen geloven zal Samsung mogelijk begin volgend jaar een vierde model toevoegen aan de S22-serie. Er zijn namelijk voor het eerst details opgedoken over de Samsung Galaxy S22 FE. SE staat voor Fan Edition en moet het beste van de S-serie combineren met een voordeliger prijskaartje. Samsung heeft in de voorgaande jaren ook de Galaxy S21 SE en de Galaxy S20 SE uitgebracht.

Volgens de bron zal de introductie van de Galaxy S22 FE mogelijk al in januari plaatsvinden. De Galaxy S22 FE beschikt waarschijnlijk over een Exynos 2300-processor en een 108 megapixel hoofdlens. Samsung zou de Galaxy S22 FE op de markt willen brengen in plaats van de Galaxy A74. Wij schreven onlangs al dat Samsung de Galaxy A74 heeft geschrapt. Samsung heeft zelf nog niks bekendgemaakt. Ook hebben we nog geen exacte releasedatum of adviesprijs.

