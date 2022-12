OnePlus Deelt Officiële Foto’s Van OnePlus 11

OnePlus is van plan om de OnePlus 11 begin 2023 officieel aan te kondigen, maar de fabrikant heeft nu alvast een hele serie foto’s gedeeld waarop de nieuwe vlaggenschip-smartphone in meerdere kleuren te zien is.

Wanneer de lancering van een nieuwe OnePlus-smartphone nadert is het gebruikelijk dat OnePlus voor die tijd alvast wat details of beelden deelt. Dat is bij de OnePlus 11 niet anders, want de fabrikant heeft nu een hele serie beelden gedeeld waarop de OnePlus 11 te zien is in de kleuren zwart en groen.

Het valt op dat de OnePlus 11 is uitgerust met een grote ronde camera-module. Ook zien we dat de alert-slider weer terugkeert. Deze alert-slider, waarmee je de smartphone snel op stil, trillen of geluid kunt zetten, ontbrak bij de OnePlus 10T. Voor de camera heeft OnePlus weer samengewerkt met de camerafabrikant Hasselblad.

via [droidapp]