Samsung Galaxy Z Flip 3, Fold 3, Tab S7 en Tab S8 Ontvangen Nieuwe Update

Samsung heeft een update uitgerold naar verschillende smartphones en tablets van het bedrijf. Het gaat om kleine updates die een beveiligingspatch, bugfixes of een nieuwe functie met zich meebrengt.

Nadat de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3 onlangs al de beveiligingspatch van december ontving, rolt Samsung nu alweer een nieuwe update uit. Deze update bevat geen grote wijzigingen, maar brengt wel de Onderhoudsstand met zich mee. Daarnaast heeft Samsung een aantal bugfixes doorgevoerd.

Ook de tablets in de Galaxy Tab S7-serie en de Tab S8-serie ontvangen een update. Deze update bevat de beveiligingspatch van december, die de tablets weer wat beter moet beschermen tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Je ontvangt een notificatie zodra de nieuwste update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw apparaat.

