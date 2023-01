Realme GT Neo 5 Kan Met 240W Snelladen

Realme heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in februari de Realme GT Neo 5 zal introduceren. De fabrikant heeft ook alvast de eerste details over de smartphone gedeeld. Zo weten wij dat de GT Neo 5 met maar liefst 240W kan snelladen.

De Realme GT Neo 5 is de eerste smartphone die gebruikmaakt van de 240W snellader die Oppo vorig jaar introduceerde. De oplader heeft een uitvoer van 10B en 24A en maakt gebruik van een aangepaste oplaadkabel met extra dikke koperdraden. Ook heeft de oplader 13 sensoren die de temperatuur tijdens het laden monitoren en het vermogen aanpassen als de temperatuur stijgt. De behuizing is vuurbestendig en maakt gebruik van grafeen om de temperatuur laag te houden. Waarschijnlijk kan de oplader de Realme GT Neo 5 in slechts 9 minuten opladen van 0 tot 100 procent.

De ondersteuning voor 240W snelladen heeft volgens Realme geen impact op de levensduur van de accu. Sterker nog, Realme claimt dat de accu van de GT Neo 5 in totaal 1.600 oplaadcycli aankan, vergeleken met 800 bij de gemiddelde smartphone.

Volgens de geruchten beschikt de Realme GT Neo 5 verder over een 6,7-inch scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een Snapdragon 8+ gen 1-processor. Realme zal de GT Neo 5 introduceren op de MWC-techbeurs in Barcelona. Deze beurs opent op 27 februari.

via [AW]