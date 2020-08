“Samsung Werkt Aan Goedkopere Galaxy Z Fold 2 Lite”

Opvouwbare smartphones zijn momenteel nog erg duur en daarom is de markt voor dergelijke toestellen nog niet erg groot. Zo verscheen de Galaxy Fold uit 2019 op de markt voor 2020 euro en Samsung’s goedkoopste vouwbare smartphone, de Galaxy Z Flip, kost nog steeds 1500 euro. Samsung lijkt echter te werken aan een goedkopere variant, onder de naam Galaxt Z Fold 2 Lite.

Wil je graag een opvouwbare smartphone kopen, maar heb je hier niet het budget voor, dan is het misschien verstandig om uit te kijken naar de Samsung Galaxy Z Fold 2 Lite. De eerste details van de Lite-variant zijn inmiddels opgedoken.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 Lite krijgt volgens de geruchten net als de Galaxy Z Flip (5G) een clamshell-design. De smartphone heeft het modelnummer SM-F415 gekregen, die al is opgedoken op een WiFi Alliance certificaat. De smartphone heeft ondersteuning voor WiFi a, b, g, n en AC (WiFi 5). Ondersteuning voor WiFi 6 (AX) ontbreekt.

Om de kosten laag te houden kiest Samsung vermoedelijk voor een Snapdragon 765G-processor. De Galaxy Z Fold 2 Lite heeft 64GB of 128GB opslagruimte en verschijnt op de markt in de kleuren: zwart, blauw en groen. De geruchten spreken over een adviesprijs van rond de 1000 euro, maar dat lijkt ons wel wat aan de lage kant. Een officiële lanceringsdatum hebben we nog niet.

