Realme GT3 Met 240W Snellader Aangekondigd

Realme heeft deze week op de MWC de Realme GT3 aangekondigd. De smartphone heeft een aantal opmerkelijke features, waaronder ondersteuning voor 240W snelladen en een achterzijde met RGB-verlichting.

De Realme GT3 is de Europese variant van de Realme GT Neo 5, die Realme eerder in thuisland China introduceerde. De Realme GT3 beschikt over een 4600 mAh accu met ondersteuning voor 240W snelladen. Hierdoor is het mogelijk om een lege accu in slechts 9,5 minuten tijd weer volledig op te laden. 80 seconden aan de lader is genoeg om de accu voor 20 procent op te laden en na 4 minuten is de accu voor 50 procent opgeladen. Met deze snelheid opladen zou geen negatieve impact hebben op de levensduur van de accu. Dankzij Battery Health Engine (BHE) blijft de accu na 1.600 oplaadcycli op 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit presteren. Dat is twee keer zoveel als de huidige industriestandaard van 800 cycli.

Aan de achterzijde van de Realme GT3 vinden we een rechthoekige RGB-verlichting. Deze licht op als bijvoorbeeld de accu bijna leeg is, iemand je belt of wanneer je aan het gamen bent. Verder zijn de specificaties van de Realme GT3 ook prima. Zo heeft de smartphone een 6,74-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2772×1240 pixels en een 144Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen, 128GB, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een in-display vingerafdrukscanner, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De camera heeft optische beeldstabilisatie voor het maken van stabiele beelden.

De Realme GT3 verschijnt op de markt in de kleuren wit, zwart en paars voor een vanaf adviesprijs van 649 dollar. Een Nederlandse adviesprijs hebben we nog niet.

via [AW]