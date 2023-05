Nothing Toont Eerste Beelden Van Nothing Phone (2)

De fabrikant Nothing heeft op Twitter voor het eerste beelden gedeeld van de Nothing Phone (2). De beelden tonen een deel van de achterzijde, die weer gedeeltelijk transparant is en een opvallend rood led-lampje heeft.

Nothing werkt hard aan een opvolger van de Nothing Phone (1). De Phone (1) valt vooral op door zijn transparante achterkant waarin maar liefst 900 witte led-lichtjes zitten verwerkt. We zijn dan ook erg benieuwd naar hoe de Nothing Phone (2) er uit komt te zien en dankzij de onderstaande tweet krijgen we nu alvast de eerst details. Heel veel geeft de 3 seconden durende video niet weg, maar wel kunnen we opmaken dat de smartphone weer een transparante achterkant en een rood led-lampje krijgt. De Phone (1) had dit lampje ook, maar dan in een andere vorm.

Nothing liet eerder al weten dat de Nothing Phone (2) een meer premium smartphone gaat worden en dat de smartphone beschikt over krachtigere specificaties dan zijn voorganger. Waarschijnlijk krijgt de Nothing Phone (2) een Snapdragon 8+ Gen-processor en een driedubbele rear-camera. Deze bestaat vermoedelijk uit een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. De geruchten spreken verder over 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en ondersteuning voor 67W snelladen.

De officiële introductie van de Nothing Phone (2) zal in de zomer plaatsvinden.

via [AW]