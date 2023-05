Samsung Introduceert Galaxy S23 Tactical Edition Voor Militairen

Samsung heeft een nieuwe smartphone toegevoegd aan de Galaxy S23-serie. Het gaat om de Galaxy S23 Tactical Edition, die is gemaakt voor militairen in oorlogsgebieden. We zien vooral veel software-verbeteringen, zoals de aanwezig van een nachtzicht-modus en een Stealth Mode die LTE en andere signalen uitschakelt.

De Galaxy S23 Tactical Edition beschikt over software dat voornamelijk is gemaakt voor communicatie met militaire hardware. Zo heeft Samsung veel aandacht besteed aan aan stevige encryptie en kan er contact worden gelegd met tactische radiosystemen, externe gps-volgsystemen en lasergestuurde afstandsmeters. Ook kun je het scherm bedienen met handschoenen aan en is de smartphone uitgerust met Gorilla Glass Victus Plus en Armor Aluminium ter bescherming van de smartphone. De behuizing is waterdicht (IP68).

Samsung levert de smartphone met een stevige hoes die aan de militaire normen moet voldoen. Met een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 120Hz OLED-scherm gaat het net als de andere smartphones in de Galaxy S23-serie om een high-end toestel.

