Tips om je smartphone nog een extra jaar te gebruiken

Heb je tot voor kort altijd een abonnement met toestel gehad? Dan betekende dit waarschijnlijk ook dat je elke twee jaar weer een splinternieuwe telefoon had. Fijn, maar is het echt nodig? Dat is wat steeds meer mensen zich afvragen nu ze wegens de inflatie maandelijks minder te besteden hebben. Een van de manieren om te besparen op de maandelijkse vaste lasten is door de telefoonkosten te verlagen. Misschien overweeg je nu wel om voor eSIM te kiezen en een sim only abonnement af te sluiten. Dit betekent dat je je oude toestel nog wat langer gebruikt. Maar is dat tegenwoordig wel mogelijk?

We zullen niet ontkennen dat de huidige smartphones gewoon een minder lange levensduur hebben dan de toestellen van pakweg vijftien jaar geleden. Dat komt ook doordat ze nu veel meer functies hebben. Bovendien worden ze constant overal mee naartoe genomen. Daardoor krijgen ze meer te verduren en zijn ze na twee jaar vaak ook wel ‘op’. Toch zijn er ook genoeg manieren waarop je de levensduur kunt verlengen en dus misschien wel gebruik kunt maken van een sim only abonnement. Als je jouw huidige toestel langer gebruikt, bespaart dit ongelooflijk veel geld!

Benieuwd hoe je dit aanpakt? Lees dan snel verder en ontdek enkele handige tips.

Voldoende bescherming

De levensduur van jouw smartphone valt of staat met hoe je deze beschermt. De meeste smartphones worden tegenwoordig overal mee naartoe genomen. De telefoon is niet meer uit de broekzak weg te denken. Daarom des te belangrijker dat deze voldoende beschermd wordt. Te weinig bescherming kan grote gevolgen hebben. Je hoeft je telefoon maar te laten vallen en deze kan onomkeerbare schade oplopen. Ze zijn nou eenmaal erg kwetsbaar.

Kies daarom bij de aanschaf van een nieuw toestel ook direct voor een kwalitatief hoesje in combinatie met een screenprotector. Wil je graag dat het design van de telefoon zichtbaar blijft? Kies dan voor een doorzichtig hoesje.

Het wordt aanbevolen om het hoesje minimaal één keer per jaar te vervangen. Zo weet je zeker dat deze voldoende bescherming blijft bieden.

Wees zuinig met de accu

Een veelgehoord probleem is de accu. Deze loopt naarmate de smartphone ouder wordt steeds sneller leeg. Hier ontkom je ook niet aan. Uiteindelijk zal dit voor alle accu’s gelden. Een nieuwe accu is in de meeste gevallen niet meer rendabel genoeg en daarom wordt er op dat moment een nieuw toestel aangeschaft. Door slim gebruik van de accu, kun je hier echter een stuk langer mee doen. Dit biedt dus de mogelijkheid om van een sim only aanbieding te profiteren.

Belangrijk is dat je op een andere manier gaat opladen. Veel mensen laden hun telefoon op in de nacht. Dit betekent dat hun smartphone de hele nacht aan de lader hangt. De accu kan hierdoor echter sneller slijten. Het is daarom beter om je telefoon niet uren aan de oplader te leggen. Idealiter moet het batterijpercentage tussen de 20 en 80 procent schommelen. Zo is de accu het minst onderhevig aan slijtage.