“Specificaties Van Samsung Galaxy Tab A9 Gelekt, Introductie Op IFA 2023”

Via de keuringsinstantie FCC zijn verschillende specificaties opgedoken van de Samsung Galaxy Tab A9. De betaalbare tablet zal mogelijk tijdens de IFA 2023 officieel geïntroduceerd worden.

Volgens de informatie van de FCC heeft de Samsung Galaxy Tab A9 een behuizing van 210,7 bij 124,7 millimeter en is het scherm 8,7-inch groot. Dit is hetzelfde formaat als de Galaxy Tab A7 Lite. Een schets van de tablet toont een enkele camera aan de achterzijde. De aan/uit-knop en volumeknoppen vinden we aan de rechterkant en aan de onderkant is de Tab A9 uitgerust met een USB-C poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Informatie over een eventuele vingerafdrukscanner hebben we niet.

Overige specificaties ontbreken nog, maar het is hoogstwaarschijnlijk dat de tablet draait op Android 13 en beschikt over niet al te krachtige hardware. Zo beschikt de Galaxy Tab A8 bijvoorbeeld over een full hd-scherm, 3GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Het is goed mogelijk dat Samsung de Galaxy Tab A9 tijdens de IFA 2023 zal introduceren. Deze beurs start op 1 september.

via [androidplanet]