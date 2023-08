OnePlus Introduceert OnePlus Ace 2 Pro Met 24GB Werkgeheugen

OnePlus heeft deze week in thuisland de OnePlus Ace 2 Pro aangekondigd. De OnePlus Ace 2 Pro is een nieuwe high-end smartphone die met maximaal 24GB werkgeheugen verkrijgbaar is. Ook kan de smartphone met maar liefst 150W snelladen.

De OnePlus Ace 2 Pro beschikt over een 6,74-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2772 bij 1240 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB, 16GB of 24GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 150W snelladen.

In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 16MP selfie-camera. Onder dit scherm vinden we een in-display vingerafdrukscanner. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

Het is nog onduidelijk of de OnePlus Ace 2 Pro op een later tijdstip ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn. In China krijgt de smartphone een adviesprijs mee van omgerekend slechts 380 euro voor het 12GB + 256GB-model, maar mocht de smartphone wel naar Europa komen dan kunnen we hier een veel hogere adviesprijs verwachten. Dit heeft te maken met de hoge importkosten en belastingen.

via [androidplanet]