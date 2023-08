Deze Samsung-smartphones En Tablets Krijgen One UI 6-update

Samsung is zich aan het voorbereiden op de lancering van Android 14. De fabrikant rolt de nieuwste versie van Android uit in de vorm van One UI 6. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft alvast aangegeven welke apparaten een One UI 6-update ontvangen.

Nadat Samsung onlangs al de eerste bèta van Android 14 met de One UI 6-schil uitrolde, zijn we nu meer te weten gekomen over de update plannen. Uiteraard rolt de One UI 6-update als eerste uit naar de Galaxy S23-serie, de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5, maar daarna zal een lange lijst met andere toestellen volgen. Hieronder staat het volledige overzicht van smartphones en tablets die sowieso een update naar One UI 6 kunnen verwachten.

Galaxy S-toestellen

– Galaxy S23 Ultra

– Galaxy S23 Plus

– Galaxy S23

– Galaxy S22 Ultra

– Galaxy S22 Plus

– Galaxy S22

– Galaxy S21 FE

– Galaxy S21 Ultra

– Galaxy S21 Plus

– Galaxy S21

Galaxy Z-toestellen

– Galaxy Z Fold 5

– Galaxy Z Flip 5

– Galaxy Z Fold 4

– Galaxy Z Flip 4

– Galaxy Z Fold 3

– Galaxy Z Flip 3

Galaxy A-toestellen

– Galaxy A14

– Galaxy A13

– Galaxy A04s

– Galaxy A34

– Galaxy A33

– Galaxy A24

– Galaxy A23

– Galaxy A73

– Galaxy A72

– Galaxy A54

– Galaxy A53

– Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy M-toestellen

– Galaxy M54

– Galaxy M53 5G

– Galaxy M33 5G

– Galaxy M23

Galaxy F-toestellen

– Galaxy F54

– Galaxy F23

– Galaxy F14 5G

Galaxy Tab-toestellen

– Galaxy Tab S9 Ultra

– Galaxy Tab S9 Plus

– Galaxy Tab S9

– Galaxy Tab S8 Ultra

– Galaxy Tab S8 Plus

– Galaxy Tab S8

Galaxy Xcover-toestellen

– Galaxy Xcover 6 Pro

Samsung zal in het vierde kwartaal van dit jaar begonnen met de uitrol van Android 14 met de One UI 6-schil. Onlangs deelden we ook al een lijst met Samsung toestellen die geen update naar Android 14 ontvangen.

Bron [AW]