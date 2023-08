“Wear OS 1 en 2 Verliezen Mogelijk Google Assistent-ondersteuning”

Oudere Wear OS wearables verliezen mogelijk ondersteuning voor de Google Assistent, aldus 9to5Google. De bron zou hiervoor aanwijzingen hebben gevonden in een recente update.

Het is goed mogelijk dat binnenkort alleen smartwatches met Wear OS 3 of hoger ondersteuning hebben voor de Google Assistent. 9to5google zegt in een recente update namelijk een string te hebben gevonden waarin staat dat de Google Assistent-ondersteuning ‘binnenkort’ stopt. Google adviseert gebruikers om te upgraden naar een smartwatch met Wear OS 3 of hoger.

Een reden voor het stopzetten van de Google Assistent-ondersteuning hebben we niet. Ook is het nog onduidelijk wanneer Google de ondersteuning zal stopzetten. De laatste Wear OS 2-smartwatches verschenen in 2021 op de markt. Sinds Wear OS 3 zijn fabrikanten van de smartwatches zelf verantwoordelijk voor de Google Assistent-ondersteuning. Bij de vorige versies was Google verantwoordelijk.

via [tweakers]