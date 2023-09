“Introductie Samsung Galaxy S24-serie Al Op 18 Januari”

Volgens de laatste berichten is Samsung van plan om zijn volgende vlaggenschip-smartphone opnieuw eerder te introduceren. Geruchten spreken nu over een lancering van de Galaxy S24-serie op 18 januari.

Een aantal jaren geleden introduceerde Samsung zijn nieuwste Galaxy S-toestellen in maart, de Galaxy S23-serie verscheen echter al in februari en nu zou de Zuid-Koreaanse fabrikant van plan zijn om de Galaxy S24-serie al rond 18 januari te introduceren. Dit schrijft tech-lekker Ice Universe op de Chinese social media website Weibo.

Het is onduidelijk waarom de introductie dit keer nog eerder zal plaatsvinden, maar het is niet voor het eerst dat Samsung besluit om nieuwe smartphones eerder uit te brengen. Zo verschenen de Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 ook al een aantal weken eerder dan hun voorgangers. Tijdens de introductie van de Galaxy S24-serie krijgen we mogelijk ook de Galaxy Ring te zien. Dit is een nieuwe wearable in de vorm van een ring. Daarnaast krijgen we waarschijnlijk meer te weten over de nieuwe XR headset.

via [AW]