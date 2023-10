Opvouwbaar OnePlus Open Gespot In Het Wild

Er is een korte video opgedoken vanuit India, waarop de OnePlus Open in het wild te zien is. De opvouwbare smartphone is gespot in de handen van de Indiase actrice Anushka Sharma. Het lijkt te gaan om een opzettelijke marketingstunt.

Er zijn verschillende manieren om een smartphone te teasen voordat de officiële introductie zal plaatsvinden. Een van deze manieren is doen alsof het toestel “per ongeluk” in het wild opduikt. Dit dacht OnePlus ook. Het bedrijf heeft namelijk een OnePlus Open aan de Indiase actrice Anushka Sharma gegeven, die met opzet de smartphone goed in beeld bracht. Het gaat overduidelijk om een marketingstunt waarvoor de actrice is betaald.

Anushka Sharma is in India een populaire actrice met tientallen miljoenen volgers op Instagram. De beelden van de actrice die de OnePlus Open vasthoudt gaan dan ook snel de wereld over. Wat het meest opvalt is de grote ronde camera-module aan de achterkant van de smartphone.

OnePlus Open

Een releasedatum hebben we nog niet, maar we verwachten dat de OnePlus Open nog dit jaar zal worden aangekondigd. Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een 7,8-inch vouwbaar scherm, een 6,3-inch coverscherm, een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. We verwachten een adviesprijs van boven de 1500 euro.

via [androidplanet]