Renders Tonen Ontwerp Van Samsung Galaxy A15

Op het internet zijn renders van de nog onaangekondigde Samsung Galaxy A15 opgedoken. De renders tonen onder andere een strak design met een kleine verhoging aan de rechterkant waarin de power- en volume-knoppen zijn geplaatst.

Als we op de beelden afgaan krijgt de Galaxy A15 een strakkere frame dan de Galaxy A14, maar we zien dat deze frame aan de rechterkant wel wat uitsteekt. In deze verhoging heeft Samsung de knoppen geplaatst. Het is onduidelijk of daar een specifieke reden voor is of dat het gewoon om een design keuze gaat.

Verder zien we dat het scherm opnieuw een druppel notch krijgt, maar deze notch lijkt wel ietsjes kleiner. Voor de rest ziet de Galaxy A15 er hetzelfde uit als zijn voorganger, inclusief de camera-opstelling en de locaties van de 3.5mm koptelefoonaansluiting en de SIM-kaart slot.

Hoe betrouwbaar de renders zijn kunnen we niet zeggen. Op andere renders, die afkomstig zijn van de doorgaans goedgeïnformeerde bron @evleaks, ziet de Galaxy A15 er namelijk net zo uit als de Galaxy A14. Neem dit gerucht daarom nog even met een korrel zout.

