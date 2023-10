OnePlus Open Te Zien In Video Van Bekende YouTuber

De OnePlus Open is nog niet officieel aangekondigd, maar de afgelopen dagen is de opvouwbare smartphone meerdere keren voorbij zien komen. Onlangs schreven wij al dat de OnePlus Open is gespot in de handen van een Indiase actrice en nu krijgen we de smartphone te zien in een video op het YouTube-kanaal Unbox Therapy.

In de onderstaande video krijgen we de eerste details van de OnePlus Open te zien. In de video spreekt Pete Lau, de CEO van OnePlus, onder andere over de scharnier van de smartphone. De scharnier is zo sterk dat de OnePlus Open zichzelf kan vasthouden aan een vel papier zonder dat de smartphone valt. De camera is afgedekt, dus die krijgen we nog niet te zien.

Met de OnePlus Open wil de fabrikant een zo groot mogelijk scherm in een zo klein mogelijke behuizing leveren. De OnePlus Open is exact dezelfde smartphone als de Oppo Find N3, die op een later tijdstip alleen voor de Chinese markt zal worden aangekondigd. De OnePlus Open zal echter wel internationaal op de markt verschijnen.

De officiële introductie van de OnePlus Open zal waarschijnlijk snel plaatsvinden. Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een 7,8-inch hoofdscherm, een 6,3-inch coverscherm, een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen.

