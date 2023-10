Foto’s Tonen OnePlus 12 Met Groter Scherm

De OnePlus 12 duikt steeds vaker op in het geruchtencircuit. De officiële introductie zal waarschijnlijk eind dit jaar plaatsvinden, maar dankzij nieuwe gelekte beelden weten we nu alvast meer over het uiterlijk van de OnePlus 12.

Op het internet gaan nieuwe foto’s rond van de nieuwe vlaggenschip-smartphone. Volgens de geruchten krijgt de OnePlus 12 een groter scherm dan zijn voorganger. Het zou gaan om een 6,82-inch 2K BOE X1 OLED-scherm. Dit is iets groter dan het 6,67-inch scherm van de OnePlus 11. Ook is het scherm van de OnePlus 12, met een piekhelderheid van 2600 nits, helderder.

Eerdere geruchten spreken over de aanwezigheid van een Snapdragon 8 Gen 3-processor, een 5400 mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 50W draadloos laden en een driedubbele rear-camera met twee 50MP lenzen en een 64MP periscooplens.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar de geruchten spreken over een Chinese lancering in december. Begin volgend jaar zal de OnePlus 12 ook voor de Europese markt geïntroduceerd worden.

