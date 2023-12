“Introductie Nothing Phone 2a Eind Februari”

Nothing zal naar verwachting eind februari tijdens de MWC 2024 een voordelige smartphone introduceren, onder de naam Nothing Phone 2a. Volgens de geruchten krijgt de Nothing Phone 2a een ander design met minder LED-lampjes aan de achterzijde.

Geruchten over de komst van een voordeligere Nothing Phone gaan al een tijdje rond. Volgens de laatste berichten zal de officiële introductie van de smartphone over ruim twee maanden plaatsvinden tijdens MWC 2024. De smartphone krijgt vermoedelijk de naam Nothing Phone 2a en is waarschijnlijk uitgerust met een 6,7-inch scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een Mediatek 7200-processor.

De smartphone krijgt opnieuw een transparante achterkant met Glyph-verlichting, maar ditmaal bestaat het Glyph-ontwerp uit minder LED-lampjes. We moeten nog tot 27 februari wachten, maar naar verwachting deelt de fabrikant de komende weken en maanden wel steeds meer details over de nieuwe smartphone. Het merk teaset de smartphone nu met de woorden “Nothing to see”.

Meet the Nothing Phone (2a)!



Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?).



Nothing's next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design.



Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA — Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

via [AW]