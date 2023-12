Samsung Galaxy A05s Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 159 Euro

Samsung heeft de Galaxy A05s niet officieel voor de Nederlandse markt aangekondigd, maar op Bol.com is de smartphone nu gespot voor 159 euro. De Galaxy A05s is een budget-smartphone met een driedubbele rear-camera, een 90Hz scherm en een 5000mAh accu.

De website Android Planet ontdekte dat de Samsung Galaxy A05s nu in Nederland te bestellen is. De uitvoering met 64GB opslagruimte kost 159 euro en de uitvoering met 128GB opslagruimte kost 179 euro. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en groen. Je kunt een reservering plaatsen, maar het is nog onduidelijk wanneer de smartphone geleverd zal worden.

Samsung Galaxy A05s

De Samsung Galaxy A05s heeft een 6,7-inch LCD-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 680-processor, 4GB werkgeheugen, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. In de druppelnotch van het scherm vinden we een 13MP selfie-camera. De Galaxy A05s draait uit de doos op Android 13. In deze doos ontbreekt een poweradapter.

via [androidplanet]