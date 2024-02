Voordelige Xiaomi Redmi A3 Aangekondigd

Xiaomi heeft een zeer voordelige smartphone aangekondigd met de naam Redmi A3. De Xiaomi Redmi A3 verschijnt op 23 februari in India op de markt voor omgerekend slechts 82 euro. Mogelijk komt de smartphone op een later tijdstip ook naar de Benelux.

Nadat de Xiaomi Redmi A3 onlangs al opdook in het geruchtencircuit, is de smartphone nu officieel in het buitenland aangekondigd. De Redmi A3 beschikt over een 6,71-inch 90Hz scherm met een resolutie van 1650 bij 720 pixels, een MediaTek Helio G36-processor, 3GB, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 10W laden, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Achterop vinden we een 8MP hoofdcamera en een dieptesensor en voorop een 5MP selfie-camera. De Xiaomi Redmi A3 draait uit de doos op Android 13 (Go). De Go-editie is een simpelere versie van het besturingssysteem dat speciaal is gemaakt voor minder krachtige smartphones.

De Xiaomi Redmi A3 is vanaf 23 februari in India verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en groen. De goedkoopste versie kost omgerekend ongeveer 82 euro en de duurste versie ongeveer 104 euro. Het is nog onduidelijk wanneer we de budget-smartphone in Nederland kunnen verwachten.

via [androidplanet]