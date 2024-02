Duidelijke Renders Tonen Nothing Phone (2a) Van Alle Kanten

De introductie van de Nothing Phone (2a) zal over twee weken plaatsvinden, maar veel details over de voordelige smartphone zijn al voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Dit keer krijgen we de smartphone te zien op zeer duidelijke renders.

Nadat eerder al foute renders en onduidelijke foto’s opdoken, heeft de bekende tech-lekker OnLeaks in samenwerking met website SmartPix nu duidelijke renders gedeeld waarop de Nothing Phone (2a) van alle kanten te zien is. Op de beelden zien we de dubbele rear-camera en de simpelere Glyph-interface die bestaat uit drie korte led strips.

De zijkanten van de behuizing zijn vlak en de randen rondom het scherm zijn minimaal. Volgens de geruchten gaat het om een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. In het scherm vinden we een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

Nothing heeft deze week zelf al bekendgemaakt dat de Nothing Phone (2a) gebruikmaakt van een Dimensity 7200 Pro-processor, die in samenwerking met MediaTek speciaal is gemaakt voor de smartphone. Naar verwachting krijgt de Nothing Phone (2a) een adviesprijs mee van 349 euro (8GB+128GB) of 399 euro (12GB+256GB).

via [androidplanet]