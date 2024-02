ZTE Libero Flip Is Vouwbare Smartphone Voor Slechts 250 Euro

Vouwbare smartphones zijn steeds meer in trek, maar vanwege de hoge adviesprijs kiezen de meeste consumenten nog gewoon voor een reguliere smartphone. Aan deze denkwijze komt mogelijk snel een einde, want ZTE heeft nu een vouwbare smartphone uitgebracht die tijdens de pre-order periode slechts 250 euro kost.

De Samsung Galaxy Z Flip 5 is erg succesvol, maar vanwege het huidige prijskaartje van zo’n 900 euro lang niet voor iedereen een optie. Wil je een vouwbare smartphone met een vergelijkbaar design, maar voor een veel kleiner bedrag, dan is de ZTE Libero Flip misschien interessant. De ZTE Libero Flip is aangekondigd voor de Japanse markt voor een adviesprijs van omgerekend slechts 390 euro. Tijdens de pre-order periode betaal je zelfs maar 250 euro.

Zoals de prijs al doet vermoeden is de ZTE Libero Flip geen high-end smartphone. Toch heeft de ZTE Libero Flip een aantal interessante specificaties. Zo beschikt de smartphone over een 6,9-inch OLED-scherm, een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1-processor en een relatief grote accu met een capaciteit van 4310 mAh. Het coverscherm is wel heel anders dan die van de Galaxy Z Flip 5. Zo vinden we aan de buitenkant namelijk een rond 1,43-inch coverscherm, dat veel wegheeft van een smartwatch-scherm. Ook is de ZTE Libero Flip minder goed bestand tegen water.

Alleen in Japan beschikbaar

Belangrijk om te weten is dat de ZTE Libero Flip momenteel alleen voor de Japanse markt is gepresenteerd. Het is nog onduidelijk of ZTE de smartphone op een later tijdstip in meer landen wil uitbrengen.

Wel is het interessant om te zien dat de vouwbare smartphones nu eindelijk flink in prijs dalen. Volgens eerdere geruchten zou Samsung inmiddels ook aan een voordeligere vouwbare smartphone werken, die voor 400 tot 500 euro op de markt zal verschijnen.

