“Introductie Samsung Galaxy S24-serie Op 17 Januari”

Samsung is volgens de geruchten van plan om de Galaxy S24-serie op 17 januari te introduceren. Dat zou betekenen dat de introductie van de Galaxy S24 ongeveer twee weken eerder zal plaatsvinden dan de introductie van de Galaxy S23-serie een jaar eerder.

De lancering van de Samsung Galaxy S24-serie zal over een dikke twee maanden plaatsvinden. De bron Max Jambor claimt dat Samsung de introductie heeft ingepland op 17 januari in San José. De serie bestaat zoals gebruikelijk uit drie modellen. Een groot aantal specificaties zijn eerder al opgedoken in het geruchtencircuit.

Specificaties Samsung Galaxy S24-serie

De Galaxy S24 krijgt naar verwachting een iets groter 6,2-inch scherm zonder gebogen zijkanten. In Europa maakt het toestel waarschijnlijk gebruik van de Exynos 2400-processor in combinatie met 8GB of 12GB werkgeheugen en minimaal 128GB opslagruimte. De 4000 mAh accu heeft ondersteuning voor 25W snelladen. In vergelijking met de concurrentie is dit redelijk traag.

De Galaxy S24 Plus heeft vermoedelijk een 6,7-inch scherm, dezelfde processor en een 4900 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. Beide modellen beschikken over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

Als laatste verschijnt de Galaxy S24 Ultra op de markt. Dit is het vlaggenschip-model dat beschikt over een 6,8-inch scherm met een piekhelderheid van 2500 nits. Ook is dit model uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3-chipset. Dit is de nieuwste high-end processor van Qualcomm. Achterop vinden we vier lenzen, bestaande uit een 200MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en twee zoomlenzen met 3x en 5x optische zoom.

via [androidplanet]