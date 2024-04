OpenAI heeft bekendgemaakt dat ChatGPT nu zonder account te gebruiken is. Mensen die niet inloggen hebben toegang tot minder functies, maar wil je ChatGPT gebruiken zonder een account aan te maken of wil je snel iets vragen zonder eerst in te loggen dan is dat voortaan mogelijk.

ChatGPT is een erg populair AI tool waaraan je vanalles kunt vragen. Je kunt vragen om informatie over een bepaald onderwerp, je kunt vragen om een samenvatting van een boek uit te typen, je kunt teksten laten vertalen of hulp vragen bij het programmeren van een functie. De mogelijkheid zijn vrijwel onbeperkt. Voorheen moest je inloggen om ChatGPT te gebruiken, maar dat is voortaan niet meer noodzakelijk.

Gebruik je ChatGPT zonder in te loggen, dan ontbreken bepaalde features. Zo worden onder andere gesprekken niet opgeslagen in de chatgeschiedenis en kun je chatgesprekken niet delen met anderen. Ook kun je de spraakfunctie van de mobiele app niet gebruiken.

Praten met ChatGPT via tekstinvoer is wel gewoon mogelijk, maar OpenAI heeft bepaalde prompts geblokkeerd om “het genereren van ongepaste of schadelijke inhoud te voorkomen“. Welke soorten prompts worden geblokkeerd is onduidelijk. OpenAI rolt de optie om ChatGPT zonder account te gebruiken in fasen uit, waardoor het even zal duren voordat iedereen ChatGPT kan gebruiken zonder in te loggen.

via [tweakers]