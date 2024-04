Leica Introduceert Leitz Phone 3 Met 1-inch Camerasensor

Er zijn verschillende smartphonefabrikanten die voor de camera’s van hun smartphones samenwerken met het cameramerk Leica. Leica brengt in samenwerking met het merk Sharp echter ook smartphones onder de eigen merknaam op de markt. Maak kennis met de Leitz Phone 3.

De Leica Leitz Phone 3 is alleen voor de Japanse markt aangekondigd, dus fans van Leica moeten naar de andere kant van de wereld vliegen om de smartphone te kopen. De Leitz Phone 3 beschikt aan de achterzijde over een 47.2MP (F1.9/19mm) hoofdlens met een 1-inch sensor. Voor het maken van selfies beschikt de smartphone over een 12.6MP (f/2.3) camera met een kijkhoek van 78 graden.

De Leitz Phone 3 beschikt verder over een 6.6-inch 240 Hz IGZO OLED-scherm met een resolutie van 1260×2730 pixels en een piekhelderheid van 2,000 nits, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu. De behuizing is waterdicht (IP68) en de smartphone draait uit de doos op Android 14.

Leica heeft de smartphone voorzien van een aantal handige tools voor fotografen, waaronder een lens cap voor de camera en een widget die je een uur voor zonsondergang een notificatie geeft zodat je snel naar buiten kunt om wat mooie foto’s te maken. Ook levert Leica een hoesje bij de smartphone.

De Leica Leitz Phone 3 is vanaf 19 april verkrijgbaar.

via [gsmarena]