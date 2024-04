Samsung Galaxy S21-serie en Galaxy A52s Ontvangen April-update

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold voor de smartphones in de Galaxy S21-serie. Deze update installeert de beveiligingspatch van april 2024. Dezelfde beveiligingspatch staat ook klaar voor de Galaxy A52s.

Maak jij gebruik van een Samsung Galaxy S21, S21+ of S21 Ultra, dan is het verstandig om even te controleren of er een nieuwe update beschikbaar is. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van de beveiligingsupdate van april. Deze nieuwe beveiligingsupdate bestaat uit enkele tientallen patches die ervoor zorgen dat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

Samsung rolt dezelfde update ook uit naar de Galaxy A52s. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Gebruikers van de Samsung Galaxy S21 FE, de Fan Edition van de Galaxy S21, moeten nog wat langer geduld hebben.

