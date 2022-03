“Eerste Details Xiaomi Mi Band 7 Gelekt”

Xiaomi werkt alweer aan de zevende versie van de populaire Xiaomi Band en de eerste geruchten van de Xiaomi Mi Band 7 zijn inmiddels opgedoken. De fitnesstracker krijgt volgens de berichten opnieuw een groter scherm en beschikt dit keer over een ingebouwde GPS-chip.

De Mi Bands van Xiaomi zijn razend populair vanwege de zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Zo kun je de huidige Xiaomi Mi Band 6 al kopen voor nog geen 40 euro. Volgens XDA Developers kunnen we de komende maanden de Mi Band 7 verwachten en krijgt dit model een scherm met een resolutie van 192 x 490 pixels. Dit is hoger dan de 152 x 486 pixels van de Mi Band 6. De Mi Band 7 lijkt dus een wat groter scherm te krijgen.

Ook zou er voor het eerst een ingebouwde gps-functie aanwezig zijn. Normaalgesproken vinden we GPS-chips alleen in de duurdere wearables. Met een ingebouwde GPS-chip kun je je smartphone thuis laten en alsnog je hardloop route opslaan.

Andere details hebben we nog niet. Ook hebben we nog geen introductiedatum. De Mi Band 5 werd in juni aangekondigd en de Mi Band 6 in maart. Hierdoor is het lastig in te schatten wanneer we de Xiaomi Mi Band 7 kunnen verwachten.

via [AW]