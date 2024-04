Huawei Nova 12-serie In Nederland Verkrijgbaar Vanaf 279 Euro

Huawei introduceerde vorige maand drie smartphones voor in de Nova 12-serie en vanaf nu zijn de smartphones in Nederland verkrijgbaar. De voordeligste uitvoering kost 279 euro en tijdelijk krijg je gratis een setje FreeBuds SE 2 cadeau.

De nieuwe serie van Huawei bestaat uit de Huawei Nova 12i, de Nova 12s en de Nova 12SE. De Huawei Nova 12SE is de krachtigste van de drie modellen en krijgt een adviesprijs mee van 499 euro. Hiervoor krijg je een smartphone met een 6,67-inch 90Hz OLED-scherm (2400 bij 1080 pixels), een Snapdragon 680-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. 5G-ondersteuning ontbreekt.

De Huawei Nova 12SE is in Nederland alleen verkrijgbaar in het zwart voor een prijskaartje aan 499 euro.

De Huawei Nova 12s is met een prijskaartje van 379 euro wat aantrekkelijker geprijsd. De Nova 12s beschikt net als de Nova 12SE over een 6,67-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, maar opvallend genoeg heeft dit scherm een verversingssnelheid van 120Hz.

Intern vinden we een Snapdagon 778G-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu (66W), een 60MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De Nova 12s is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw.

Voor mensen met een nog kleiner budget heeft Huawei de Nova 12i uitgebracht. De Nova 12i beschikt over een 6,7-inch 90Hz LCD-scherm, een Snapdragon 680-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 40W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De Nova 12i is verkrijgbaar in de kleuren zwart en groen voor een adviesprijs van 279 euro.

Alle drie de smartphones draaien op HarmonyOS zonder Google-ondersteuning. Hierdoor zijn diensten als de Play Store, Gmail, YouTube en Google Maps niet aanwezig. Tijdelijk geeft Huawei gratis de FreeBuds SE 2 oordopjes met een waarde van 59,99 euro cadeau.

