CoronaMelder-app Nu Te Downloaden

Vanaf 1 september wil Nederland het coronavirus bestrijden met behulp van een smartphone-app. Deze CoronaMelder-app kun je nu alvast downloaden en instellen. Momenteel werkt de app echter alleen nog in Drenthe en Overijssel.

De GGD doet contactonderzoek bij coronapatienten om zo in kaart te brengen met wie een besmette persoon in contact is geweest. De CoronaMelder-app moet hierbij helpen. De CoronaMelder maakt gebruikt van bluetooth-technologie en een systeem dat door Apple en Google is gemaakt om je contact met anderen te registreren. Ben je besmet dan kun je met toestemming van de GGD een waarschuwingsmelding verzenden naar alle personen waarmee je de voorgaande 14 dagen in contact bent geweest.

De CoronaMelder moet vanaf 1 september werken, maar downloaden is nu al mogelijk. Momenteel werken alleen de GGD’en in Overijssel en Drenthe met de CoronaMelder, maar dit zal verder uitbreiden naar andere provincies. Je kunt de CoronaMelder-app nu downloaden in de Google Play Store.

via [AW]