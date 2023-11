Budget-smartphone Poco C65 Aangekondigd Voor 149,90 Euro

Poco, het voormalige dochtermerk van Xiaomi, heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. De Poco C65 krijgt in Nederland een adviesprijs mee van slechts 149,90 euro.

In Nederland verschijnt een nieuwe budget-smartphone op de markt. De Poco C65 beschikt over een 6,74-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G85 octa-core processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte dat je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 18W opladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens.

De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en er is ondersteuning voor 4G en NFC. Ook is de Poco C65 nog gewoon uitgerust met een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De smartphones is vanaf 20 november verkrijgbaar voor 149,90 euro (6GB + 128GB) of 169,90 euro (8GB + 256GB). Poco levert de smartphone samen met een 10W oplader.

via [droidapp]