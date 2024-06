Fairphone Noteerde Vorig Jaar 20 Miljoen Euro Verlies

De Nederlandse fabrikant Fairphone, die zich focust op het maken van duurzame smartphones, heeft 2023 afgerond met een verlies van 20 miljoen euro. Volgens het Impact Report van de fabrikant heeft dit te maken met investeringen die nodig waren om te kunnen groeien.

Fairphone noteerde in 2023 een omzet van 54,7 miljoen euro. Dit is iets minder dan de 59 miljoen euro omzet in 2022. Fairphone sloot voor het eerst sinds 2019 het jaar met verlies af. Het verlies zou echter te maken hebben met het opbouwen van de inventaris, de marketingkosten en het ontwikkelen van de Fairphone 4 en Fairphone 5. Ook de chiptekorten en de inflatie hebben een invloed gehad. Fairphone verwacht in 2024 weer betere resultaten. Onder andere de Fairbuds-oordopjes en de Fairphone 5 moeten voor betere cijfers zorgen.

Fairphone blijft een kleine speler op de smartphonemarkt, maar het bedrijf heeft wel degelijk invloed. Waar Fairphone voorheen de enige speler was die zich richtte op eenvoudige reparatie en lange software-ondersteuning, focussen steeds meer fabrikanten zich op deze eigenschappen. Zo is de repareerbaarheid van een smartphone een belangrijker punt geworden en rollen Samsung en Google maar liefst 7 jaar software-updates uit naar hun vlaggenschip-smartphones.

via [AW]