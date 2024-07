Red Magic 9S Pro Gaming-smartphone Met 6500mAh Accu Aangekondigd Voor Europa

Red Magic heeft een nieuwe gaming-smartphone aangekondigd voor de Europese markt. De Red Magic 9S Pro beschikt over krachtige specificaties, een groot scherm met in-display selfie-camera en een zeer grote accu. De smartphone krijgt een vanafprijs mee van 650 euro.

De Red Magic 9S Pro heeft een 6,8-inch OLED-scherm met een resolutie van 2480×1116 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een 20:9-beeldverhouding. Het scherm heeft geen uitsparing voor de selfie-camera, omdat de camera onder het scherm is geplaatst. Dit zorgt ervoor dat het scherm de gehele voorkant in beslag neemt voor de optimale gaming ervaring.

Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 6500mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Ook heeft Red Magic de smartphone uitgerust met uitgebreide koeling voor betere prestaties, 520Hz schouderknoppen voor gamers en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Red Magic 9S Pro met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte krijgt in Europa een adviesprijs mee van 650 euro. Voor 16GB + 512GB betaal je 800 euro.