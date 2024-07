Specificaties Van Oppo Find X8 Uitgelekt

Een doorgaans goedgeïnformeerde bron heeft specificaties van de Oppo Find X8 gedeeld. Het gaat om een krachtige smartphone die naar verwachting in oktober op de markt verschijnt.

De informatie over de Oppo Find X8 is gedeeld door de bekende bron Digital Chat Station. Volgens Digital Chat Station beschikt de Oppo Find X8 over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 1,5K resolutie. Het scherm heeft dit keer geen afgeronde randen.

Intern vinden we een Dimensity 9400-processor en een driedubbele rear-camera. Deze camera-setup bestaat onder andere uit een 50MP hoofdlens van Sony en een optische zoomlens met 3x optische zoom. Hoe groot de accu is weten we nog niet, maar volgens de bron zal de capaciteit ergens tussen de 5100mAh en 5500mAh uitvallen. De Oppo Find X8 draait uit de doos op Android 15 met de ColorOS 15-schil en verschijnt naar verwachting in oktober op de markt.

