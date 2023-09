“Specificaties Van OnePlus Pad Go Uitgelekt”

Op het internet zijn specificaties en de vermoedelijke releasedatum van de OnePlus Pad Go opgedoken. De Pad Go is een voordeligere en minder krachtige tablet dan de reguliere OnePlus Pad.

OnePlus zal de OnePlus Pad Go op 6 oktober in India introduceren. Het is nog onduidelijk of de tablet ook in Nederland op de markt zal verschijnen. Volgens de geruchten beschikt de tablet over een 11,35-inch scherm met een 2.4K-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G99-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 8000 mAh accu. Aan beide kanten van de tablet vinden we een 8MP camera.

Het is nog onduidelijk wat voor adviesprijs de OnePlus Pad Go meekrijgt. De reguliere OnePlus Pad verscheen in Nederland op de markt voor 499 euro. Hier zal de Pad Go dus ruim onder vallen.

via [androidplanet]