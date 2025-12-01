“Huawei Werkt Aan Opvolger Van Vouwbare Pura X”

Huawei werkt volgens de geruchten aan een opvolger van de Huawei Pura X, een vouwbare smartphone met een 16:10-scherm. Qua formaat plaatst de smartphone zich tussen de Fold- en Flip-smartphones.

Blijkbaar was de Huawei Pura X succesvol genoeg om een opvolger te maken. Tech-lekker Smart Pikachu heeft dit nieuws naar buiten gebracht, maar de bron weet nog weinig over de specificaties van de smartphone. Smart Pikachu meldt wel dat de Huawei Pura X2 een Kirin 9030-chipset krijgt en dat de smartphone eind maart 2026 op de markt verschijnt. Dit is een jaar na de lancering van de eerste Pura X.

De Huawei Pura X beschikt over een 6,3-inch scherm met een beeldverhouding van 16:10 en een resolutie van 2120×1320 pixels. Dankzij de bredere beeldverhouding kun je videocontent op een groter oppervlak bekijken dan op reguliere klaptelefoons met een 21:9-beeldverhouding. De smartphone meet dichtgeklapt 143,2×91,7×7,2mm en opengevouwen 74,3×91,7×15,2mm.

De kans is overigens klein dat de Huawei Pura X2 in Europa op de markt verschijnt. De Pura X heeft ook geen officiële Europese lancering gekregen.

via [tweakers]