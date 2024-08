“Samsung Galaxy S24 FE Krijgt Grotere Accu En Scherm”

De Samsung Galaxy S24 FE duikt steeds vaker op in het geruchtencircuit en via een bekende bron zijn nu een aantal specificaties uitgelekt. Volgens de bron krijgt de smartphone onder andere een groter scherm en een langere accuduur.

De specificaties van de Samsung Galaxy S24 FE zijn gedeeld door de website Android Headlines. Als we de bron mogen geloven krijgt de Galaxy S24 FE een 6,7-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Dit is redelijk wat groter dan het 6,4-inch scherm van de Galaxy S23 FE. Het scherm zou niet alleen groter zijn, maar ook helderder. Het scherm van de S24 FE krijgt een piekhelderheid van 1900 nits, tegenover 1450 nits van de S23 FE.

De accu van de Galaxy S24 FE zou een capaciteit hebben van 4565 mAh. Dit is slechts een fractie meer dan de 4500 mAh accu van de S23 FE, maar de accuduur zal vermoedelijk wel merkbaar langer zijn dankzij de zuinigere Exynos 2400-processor in de Galaxy S24 FE.

De camera-setup is volgens de geruchten te vergelijken met die van de Galaxy Z Fold 6. De Galaxy S24 FE krijgt een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 8MP telelens met 3x optische zoom en een 10MP selfie-camera.

De smartphone draait uit de doos op Android 14 met de One UI 6.1.1-schil en verschijnt op de markt in de kleuren zwart, grijs, geel, blauw en groen. Naar verwachting verschijnt de Samsung Galaxy S24 FE eind dit jaar in Nederland op de markt.

via [androidplanet]