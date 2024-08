Xiaomi OpenWear Stereo Open-ear Oordopjes Aangekondigd

Xiaomi heeft een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd. De Xiaomi OpenWear Stereo heeft een open-ear design en maakt gebruik van 10mm drivers. De OpenWear Stereo kost 119 euro.

De oordopjes van de Xiaomi OpenWear Stereo wegen 9,6 gram en plaats je niet in je oor maar om je oor heen. Dankzij het innovatieve open-ear design, bieden de oortjes draagcomfort gedurende de hele dag, aldus Xiaomi. De oordopjes beschikken over 10mm drivers en hebben ondersteuning voor LHDC-codec en ruisonderdrukking. Deze combinatie zorgt volgens Xiaomi’s persbericht voor “superieure geluidskwaliteit en geoptimaliseerde basprestaties.“

De Xiaomi OpenWear Stereo heeft een accuduur van 7,5 uur, of 38,5 uur in combinatie met de oplaadcase. Verder beschikken de oordopjes over dual-mic noise reductie, touch controls en een IP54 stof- en waterbestendigheid.

De Xiaomi OpenWear Stereo is vanaf nu verkrijgbaar voor €119,99 via mi.com.